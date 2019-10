Vom Otter bis zur Periode Apple-Update spült fast 400 neue Emojis aufs iPhone

Wer sich das neueste Update iOS 13.2 auf sein iPhone zieht, kann sich im Zuge dessen auch über 398 brandneue Emojis freuen. Großes Augenmerk wurde dabei auf Diversität gelegt - so lassen sich nun bei dem Pärchen-Emoji von beiden Figuren Geschlecht und Hautfarbe individuell verändern. Auch eine Vielzahl an geschlechtsneutralen Optionen steht nun zur Auswahl. Des Weiteren ist die Auswahl an Emojis, die eine körperliche Behinderung signalisieren, noch einmal deutlich gewachsen. Fortan gibt es unter anderem das Hörgerät sowie ein Prothesen- oder Blindenstock-Symbol fürs Handy.