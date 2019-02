Vom Opfer zum Täter? "Empire"-Star Jussie Smollett festgenommen: War der Angriff fingiert?

Hat er das vermeintliche Hassverbrechen nur fingiert? Ist er nicht das Opfer, sondern der Täter? Jussie Smollett ist mittlerweile festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft, wie Anthony Guglielmi von der Polizei in Chicago via Twitter mitteilte. Er wurde als Verdächtiger eingestuft, da er einen falschen Polizeibericht eingereicht haben soll. Es wurde Anklage erhoben. Was ist passiert?