Vom Model zum Schauspieler Jude Laws Sohn Rafferty ergattert Hauptrolle in "Oliver Twist"-Remake

Rafferty Law wird in der Sky-Cinema-Produktion einen Streetart-Künstler spielen, der auf der Straße im modernen London lebt. Zum Cast gehören zudem Sängerin und Schauspielerin Rita Ora (28, "Fifty Shades of Grey"), die Olivers Sidekick Artful Dodger spielen wird. Die beiden sollen ein wertvolles Gemälde für den Meisterdieb Fagin klauen. Letzterer wird von Sir Michael Caine (86, "The Dark Knight") verkörpert. "Game of Thrones"-Star Lena Headey (46) wird Fagins Geschäftspartnerin Sikes spielen.