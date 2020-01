Um 1880 beschloss man, weiter südlich Trinkwasser zu gewinnen und 40 Kilometer weiter nach München zu leiten. Der damalige Test: Bierbrauer Sedlmayer sollte einen Liter abzapfen und daraus Bier brauen. Bei Verunreinigungen wäre das Bier nichts geworden. Doch es wurde etwas.

Das Wassernetz im Süden Münchens: Im Schnitt verbraucht jeder Münchner 123 Liter pro Tag. Grafik: Stadtwerke München

Erstes Quellwasser im Jahr 1883

Mit großer Geschwindigkeit schafften Münchens Stadtväter die nötigen Leitungen. List erzählt: "In nur zwei Jahren war die Leitung fertig." 1883 floss zum ersten Mal reines Quellwasser nach München. Das Mangfalltal ist ergiebig wie eh und je. "Wir gewinnen hier doppelt so viel Grundwasser, wie entnommen wird", sagt List. Über eine ausreichende Versorgung brauche man sich also in absehbarer Zeit – auch mit Blick auf das enorme Wachstum, das München erwartet – nicht zu sorgen.

Die alten Betonleitungen, in denen das Wasser damals nach München geflossen ist, sind größtenteils durch modernere ersetzt worden. Den Querschnitt einer alten Leitung findet man noch am Übergabeschacht in Thalham. List fährt mit seiner Hand über den Beton-Querschnitt, in dem man größere und kleinere Steine beigemischt sieht. "Als Ingenieur finde ich es immer wieder spannend, wie wild man damals den Beton durchgemischt hat", sagt er lachend.

Das Wasser wird streng kontrolliert: 1.200 Stichproben pro Monat

Der Übergabeschacht ist eine Zwischenstation des Wassers. Hier sammelt es sich aus dem Reisacher Wasserschloss und einer ähnlich funktionierenden Grundwassererfassung: den Gotzinger Hangquellen. Über eine spiralförmige Betonrinne wird es mit reduzierter Geschwindigkeit nach unten geleitet und gelangt in die neue Leitung nach München.

Diese reduzierte Geschwindigkeit ist besonders wichtig. Würde man das Wasser in den Schacht stürzen lassen, würde Kohlensäure entweichen und damit das natürliche Kalk- und Kohlensäure-Gleichgewicht des Wassers gestört werden.

Münchens Wasser ist naturrein, ohne Chlor

List ist auf die Zusammensetzung seines Wassers besonders stolz. Es ist naturrein, das heißt, ihm wurde beispielsweise kein Chlor zugesetzt. Dank eines Förderprogramms, bei dem Landwirte im Einzugsgebiet der Wassergewinnung im Mangfalltal auf Ökolandbau umgestiegen sind, hat das Wasser einen vergleichsweise sehr geringen Nitratgehalt. Gemäß der EU-Grundwasserrichtlinie sind 50 Milligramm pro Liter erlaubt.

List ist stolz: "Das Münchner Wasser hat etwa sieben Milligramm pro Liter." Er behaupte deshalb gerne: "In München haben wir das beste Trinkwasser Europas." Um sicher zu sein, herrschen strenge Kontrollen. Monatlich werden 1.200 Stichproben genommen.

Hoher Kalkgehalt? Guter Geschmack und Schutzschicht

Münchens Wasser ist nicht nur für seine Qualität, sondern auch für den Kalkgehalt bekannt – was man besonders schnell an verkalkten Haushaltsgeräten bemerkt. Doch List verteidigt sein Wasser. "Kalk macht nicht nur den guten Geschmack unseres Wassers, sondern bildet auch in den Rohrleitungen eine Schutzschicht", sagt er.

Und: Mit dem Tuffstein, der in Gebieten mit besonders kalkhaltigen Grundwasser entsteht, lassen sich Gebäude bauen, wie das Reisacher Wasserschloss oder der nahe Aussichtsturm auf dem Taubenberg. Übrigens: Ebenfalls aus Tuffstein ist das Münchner Rathaus. Im Fischbrunnen daneben fließt frisches Quellwasser aus dem Mangfalltal, das sich vielleicht vor 25 Jahren einmal als Regentropfen auf die lange Reise nach München gemacht hat.

