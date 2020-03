Vom Lieferdienst bis zum Streaming Diese Online-Dienste profitieren von der Corona-Krise

Unterhaltung und Verpflegung

Das fängt bei Video- und Audio-Streamingdiensten an. Um sich die Zeit zu vertreiben oder sich abzulenken, greifen viele Menschen auf Netflix, Amazon Prime Video, Spotify, Apple Music und Co. zurück. Dabei entsteht aber ein so großes Datenaufkommen, dass europaweit die Netze zu überlasten drohen. Um diese zu entlasten, wird beispielsweise Netflix laut einem Bericht des Wirtschaftsmagazins "Forbes" die Bitraten seiner Videos vorerst für 30 Tage herunterschrauben. Die reduzierte Bildqualität soll das Datenaufkommen um bis zu 25 Prozent dämpfen. Übrigens, auch die Nutzung von Anbietern für "Erwachsenenunterhaltung" ist weit verbreitet. So teilte etwa Pornhub mit, dass die Besuche auf ihrer Internetseite allein am 17. März um 11,6 Prozent gestiegen seien.