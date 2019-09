Jacksons Team hat sich in der ersten Saison nach dem Karriereende von Kapitän Michael Wolf unter anderen mit Stürmer Derek Roy verstärkt, der knapp 800 Partien in der NHL bestritten hat. Mit Philip Gogulla kommt dazu ein gestandener DEL-Stürmer aus Düsseldorf nach München. In der Defensive und auf der Torhüter-Position sehen die Coaches der Liga aber die Mannheimer leicht im Vorteil.