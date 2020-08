Vom Finale "unbeeindruckt" Neues Ende? "Game of Thrones"-Star Charles Dance unterstützt Petition

Haus Lennister fällt David Benioff (49) und D. B. Weiss (49), den Machern von "Game of Thrones", in den Rücken - zumindest, wenn es um das Ende der Serie geht. Der britische Schauspieler Charles Dance (73), der in dem Fantasy-Hit Lord Tywin Lennister spielte, hat nun erklärt, dass er gerne eine Petition unterschrieben würde, die ein neues Finale für die Saga fordert.