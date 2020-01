Vom Feind zum Freund Dschungelcamp 2020: Anastasiya Avilova nimmt Danni Büchner in Schutz

Das Verhältnis zwischen Danni und Ihnen war aber schon mal etwas angespannter...

Anastasiya: Das stimmt, ganz am Anfang des Dschungelcamps war unser Verhältnis angespannt. Wir kannten uns aber auch nicht persönlich. Irgendwann hat sie dann auch zu mir gesagt, dass sie ein ganz anderes Bild von mir hatte. Sie hatte gedacht, dass ich eine Diva bin, etwas bitchy, arrogant und laut... aber ich bin das Gegenteil davon. Umgekehrt habe ich auch nicht damit gerechnet, dass Danni so nett ist. Deswegen finde ich es toll, dass wir uns kennengelernt und ausgesprochen haben. Man kann nicht über jemanden urteilen, den man nicht kennt.

Wem gönnen Sie die Dschungelkrone?

Anastasiya: Sven Ottke gönne ich die Dschungelkrone von Herzen, weil ich es so großartig und großzügig finde, dass er seinen Gewinn an seine Wohltätigkeitsorganisation "Sven hilft! e.V." spenden will, die sich um Jugendliche kümmert. Das finde ich unglaublich. Gönnen würde ich die Dschungelkrone aber auch Prince Damien, weil er einfach so eine liebenswerte Person ist und sich immer um alle kümmert. Elena Miras hätte sie natürlich auch verdient, weil sie eine unglaubliche Kämpferin ist. Sie polarisiert zwar sehr stark und ist nicht immer zu jedem nett. Ich habe aber auch eine sehr nette Seite von ihr kennengelernt.

