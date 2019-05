Vom eigenen Stiefvater belästigt Sexueller Missbrauch: Ellen DeGeneres will anderen Opfern Mut machen

US-Talkmasterin Ellen DeGeneres (61) hat in David Lettermans (72) Netflix-Reihe "My Next Guest Needs No Introduction" über die sexuellen Übergriffe ihres Stiefvaters gesprochen. Die Moderatorin hatte sich bereits 2005 offen zu der sexuellen Belästigung in ihrer Jugend geäußert. Sie spreche über diese "schreckliche Geschichte" nun im Detail, weil sie nicht wolle, dass "andere Mädchen so etwas jemals zulassen", sagte die Moderatorin laut US-Medienberichten ihrem Kollegen Letterman.