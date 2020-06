Vom Bot bis zur Suchmaschine Wo versteckt sich Künstliche Intelligenz im Alltag?

Hey Google, was ist KI?

Besonders beliebt ist in den vergangenen Jahren der Einsatz sogenannter Sprachassistenten wie Amazons Alexa, Apples Siri und Googles Assistant geworden. Eine Studie der Postbank, in der etwas mehr als 3.100 Menschen befragt wurden, hat bereits im Sommer 2019 ergeben, dass zu diesem Zeitpunkt fast ein Drittel aller Menschen in Deutschland solche Sprachassistenten nutzen. Diese sind ebenfalls KI-basiert und sollen sich beispielsweise an die Gewohnheiten ihrer Nutzer gewöhnen und natürlich auch im Kontext sinnvolle Antworten auf gestellte Fragen liefern.

"Es gibt unzählige Services, die die Vorteile der KI bereits seit vielen Jahren nutzen", bestätigt Wessels, "dazu gehören auch E-Mail-Anbieter, die in der Regel eine bestimmte Art Spam-Filter einsetzen." Künstliche Intelligenz hilft also auch hier und soll es beispielsweise ermöglichen, unerwünschte Werbung und mehr zu filtern, ohne dass sich Nutzer händisch ums Löschen kümmern müssen.

Das ist der richtige Film

Wessels hat ein weiteres Beispiel parat. Wichtige Services seien auch "Empfehlungsdienste wie Netflix oder Spotify", die sich oftmals auf einen "Ähnlichkeitsvergleich von Daten" stützten. "Herkömmliche Software war darin äußerst schlecht, da kein Mensch mit einem vollständigen Regelsatz aufwarten konnte, der alle Nuancen erfassen konnte, die solch komplexe Daten beschreiben. Aber dank der KI, die einfach durch Beispiele lernt, sind solche Ähnlichkeitsvergleiche inzwischen alltäglich und sehr genau geworden."

Auch Gesichtserkennung basiert auf Algorithmen und KI. Die Künstliche Intelligenz erkennt nach einem - bestenfalls kurzen - Training Gesichtszüge zuverlässig und kann diese richtig identifizieren. Entsprechende Technologien kommen beispielsweise in vielen iPhones und Android-Smartphones zum Einsatz. Nutzer können ihr Gesicht nutzen, um ihr Gerät zu entsperren und können somit auf die Eingabe einer persönlichen Identifikationsnummer (PIN) verzichten.