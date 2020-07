Segel-Reise: Leben auf dem Meer

In ihrem anderen Leben auf See treffen sie viele Menschen: Segler aus Frankreich und Amerika, die mit ihren Kindern unterwegs sind. "Die konnten nicht verstehen, wieso man in Deutschland die Schulpflicht nicht aussetzen kann für eine bestimmte Zeit", sagt Reintke. Die Familie lernt Kuna-Indianer kennen, die in Panama leben und mit denen Johannes oft stundenlang "mit viel schöneren Dingen als daheim" spielt – ohne auch nur ein Wort aus ihrer Sprache zu kennen.

Die Verpflegung auf der Destiny ist kein Problem: Wenn die Familie nicht gerade selbst fischt, kommt das Essen an Bord: So, wie es bei uns einen Pizza-Lieferdienst gibt, gibt es in der Karibik oft Einheimische, die mit ihren Booten die Segler beliefern. Sie fahren Gemüse, Obst und Fleisch nach draußen aufs Wasser und tauschen auch mal einen Eimer Hummer gegen eine Flasche Spülmittel.

Beim Wort "Hamsterkäufe" und der Panik, die während Corona in Deutschlands Supermärkten aufkam, winken Reintke und Stenzel ab. "In der Karibik gibt es halt nur das, was es gerade gibt. Da bieten sie dir Nudeln, Eier, Mehl und Butter an – oder halt nicht", sagt Stenzel. Wenn es keine Hühnereier mehr gibt, gibt es stattdessen fünf Wachteleier zum Frühstück an Bord.

Wegen Corona: Mit Maschinenpistolen abgehalten, an Land zu gehen

Im Februar fliegen Eva und Johannes nach Deutschland. Und da beginnt die ernste Seite der Geschichte: Denn Andy strandet mit zwei amerikanischen Gästen Mitte März vorm kolumbianischen Festland, weil die drei nicht mehr nach Panama zurückkönnen. Ihre ursprünglich gebuchten Not-Flüge nach Hause verfallen, weil sie das Militär mit gezückter Maschinenpistole plötzlich auch in Kolumbien auf keinen Fall mehr an Land lässt.

Einheimische beliefern sie mit Vorräten, sie organisieren Dokumente, telefonieren stundenlang. Stenzel ruft irgendwann gegenüber den kolumbianischen Behörden den Notstand an Bord aus. Er hat Angst, die Situation mit den Gästen könne vor lauter Panik eskalieren. Die Behörden erlauben ihnen schließlich, an Land zu gehen – vorausgesetzt, sie können Flüge nach Hause nachweisen. Stenzel hängt sich ans Telefon: Es ist der 21. März spätabends.

Wie sich die drei jetzt an die Reise, die ganze Aufregung am Schluss erinnern? Sie lächeln mit einer recht überzeugenden Grundzufriedenheit in sich hinein und sagen, dass das alles schon ziemlich gut war. Derzeit arbeitet der Grafiker Andy Stenzel viel, um die 6.500 Euro für den Flug wieder reinzuholen. Er will in die Jugendbetreuung einsteigen, ein Sommerferienprogramm organisieren. Eva widmet sich ihrer Ausbildung, um den Bio-Hof übernehmen zu können, Johannes kommt in die Schule. Die Destiny steht nun zum Verkauf in der Karibik. Ganz will Stenzel aber das Segeln nicht lassen – er möchte in Griechenland auf Tour gehen. Und wenn die Destiny keiner will, fliegt er eben wieder nach Kolumbien. "Dann segel ich das Boot einfach über den Atlantik nach Europa", sagt er. Zuzutrauen wäre es ihm auf jeden Fall.

