Vom "Bachelor" zum Barkeeper Wie Paul Janke zur TV-Allzweckwaffe wurde

2018 suchte Paul Janke dann erneut im Fernsehen nach der großen Liebe. Er war Kandidat in der ersten Staffel von "Bachelor in Paradise", fand jedoch erneut kein Glück in der Liebe. Im März 2019 trat er gegen Lucas Cordalis (50) bei "Schlag den Star" an und unterlag dem Sänger mit 74:46 Punkten. Im August gehörte er in der Show "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" dem Team von Klaas Heufer-Umlauf (36) an. Was nach seinem aktuellen Engagement bei "Bachelor in Paradise" kommt, ist noch offen. Als TV-Allzweckwaffe ist er jedenfalls vielseitig einsetzbar. Vielleicht folgt bald der Dschungel?