Vom Ausmisten bis zum Makeover Auf dieser Website beraten echte Promi-Stylisten

Rade, die unter anderem auch mit "Game of Thrones"-Star Natalie Dormer (37) und Angelina Jolie (44) zusammengearbeitet hat, hat kürzlich dem US-Magazin "People" erzählt, wie sie einer jungen Mutter ausgeholfen hat, die bald wieder in die Arbeitswelt eintauchen möchte. "Sie hatte so viel Weiß in ihrer Garderobe und weiße Kleidung und Babys vertragen sich nicht gut", erzählt sie. Ihre Lösung: dunkle Jeans, T-Shirts mit Mustern und farbenfrohe Blazer mit Maserung - "alles einfach für arbeitende Mütter zu tragen und bei Missgeschicken dankbar".