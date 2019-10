Vom Arbeiterkind zum Unternehmensretter Georg Kofler: Wie der "Löwe" das Brüllen lernte

Seit 2017 ist der gebürtige Südtiroler als Investor und Juror in der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen" dabei, auch weil er ein unternehmerisches Vorbild ist: Er rettete die Fernsehsender ProSieben und Premiere einst vor dem Aus. Mitte 2020 will er nun mit seiner neuen Social-Media-Firma The Social Chain AG die Frankfurter Börse und die New Yorker Nasdaq erobern. Doch fangen wir vorne an.