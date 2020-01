Vom 13. bis 17. Januar Berlin Fashion Week: Das ist neu in diesem Jahr

Mit dabei sind dieses Jahr unter anderem wieder die Designer William Fan (Dienstag, 14. Januar), Irene Luft (Dienstag, 14. Januar), Lena Hoschek (Mittwoch, 15. Januar) und Riani (Mittwoch, 15. Januar). Geschlossen wird die Modewoche von Wolfgang Joop, der sein neues Konzept "Looks by Wolfgang Joop" in einer Weltpremiere ausschließlich Fachpublikum vorstellt.