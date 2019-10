Volocopter 2X und Co. Diese Lufttaxis heben ab

Der Rundflug dauerte nur eine Minute. Er könnte jedoch der Auftakt für regelmäßigen Lufttaxi-Verkehr in Singapur gewesen sein: Ein Flugtaxi des deutschen Herstellers Volocopter hat am Dienstag einen bemannten Testflug in dem Stadtstaat erfolgreich absolviert. Am gleichen Tag kündigte das Konkurrenzunternehmen Lilium an, eine zweite Fabrik für Flugtaxis in Weßling zu bauen. Dort sollen ab 2025 jährlich mehrere Hundert vollelektrische, senkrecht startende Jets produziert werden.