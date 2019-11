Die Karte mit den Ergebnissen der Messungen ist in Waben unterteilt, die in neun Zoomstufen verändert werden können. Mit einer Filterfunktion können einzelne Technologien, einzelne Netzbetreiber sowie bestimmte Zeiträume ausgewählt werden.

Zunächst fällt auf, dass Deutschland zum allergrößten Teil über 4G bzw. LTE, also das bislang schnellste Mobilfunknetz versorgt ist. Signifikant schlechter steht nur ein Gebiet da, das sich durch Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zieht. Besonders lückenloses Netz gibt es demnach, wenig überraschend, in den bayerischen Großstädten.

München, Nürnberg und Regensburg sind auf der Karte der Bundesnetzagentur durchgehend lila gekennzeichnet, so werden dort Übertragungsraten mit 4G angezeigt. Doch auch in gut abgedeckten Regionen tauchen punktuell Funklöcher auf. Zum Beispiel im Ebersberger Forst, bei Freihung in der Oberpfalz sowie bei Kaufbeuren im Regierungsbezirk Schwaben.

Innerhalb Münchens ist der Empfang gut

Innerhalb der Landeshauptstadt ist der Empfang grundsätzlich gut. Wer allerdings am Stadtrand oder in der Nähe eines Parks wohnt, dem kann es passieren, dass die Verbindung öfter mal abbricht. So zum Beispiel in Teilen von Denning, Daglfing und Moosach, ebenso Am Hart oder im Harthof und Feldmoching oder nahe des Nymphenburger Schlossparks. Auch in Waldtrudering oder dem Ostpark hakt es hin und wieder. Am Flaucher hingegen ist das Netz durchgängig gut.

Die Messpunkte sind von Nutzern der App mit deren eigenen Endgeräten und Mobilfunkverträgen erzeugt worden, heißt es von der Netzagentur. Die Kartendarstellung gebe daher unter Umständen keine abschließende Auskunft über die vor Ort verfügbaren Netztechnologien eines Netzbetreibers.

