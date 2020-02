Unverkäufliche Rolex-Ausstellungsexemplare: "Es soll voll ausschauen"

Aber: Der schöne Schein trügt – und lügt. Denn wer genauer in die Auslagen schaut, sieht neben den Uhren und den Preisen grüne Schilder bei jeder Rolex stehen. Darauf prangt in Großbuchstaben: "Unverkäufliches Ausstellungsexemplar." Was ist da los? Wer tickt diesmal nicht ganz richtig?