Noch sei die befürchtete Pleitewelle nicht eingetreten, sagt Ohlmann. Dazu hätten unter anderem Mietstundungen aber auch die staatlichen Soforthilfen beigetragen. Letztere seien aber "nur ein Tropfen auf den heißen Stein", betont er. Besonders schlecht geht es laut Ohlmann der Textilbranche. Dort sei "Land unter". Jetzt komme die schon lange bestellte Sommerware - dabei seien die Lager noch voll. Derzeit lägen 40 Millionen Artikel in den bayerischen Textilgeschäften, sagte er. "Wenn die Kunden so zurückhaltend bleiben, verdoppelt sich das bis in den Sommer." Das werde zu dramatischen Rabatten führen.