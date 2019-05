Für Misstöne in der Show sorgte auch die isländische Musik- und Performance-Gruppe Hatari. Für Buhrufe in der Halle sorgte, dass die Gruppe bei der Bekanntgabe ihres Punkteergebnisses Banner mit der Aufschrift "Palestine" (Palästina) hochhielt.

ESC-Finale 2019 in Tel Aviv - die Platzierungen im Überblick

1. Niederlande: Duncan Laurence - "Arcade"

2. Italien: Mahmood - "Soldi"

3. Russland: Sergey Lazarev - "Scream"

4. Schweiz: Luca Hänni - "She Got Me"

5. Norwegen: KEiiNO - "Spirit In The Sky"

6. Schweden: John Lundvik - "Too Late For Love"

7. Aserbaidschan: Chingiz - "Truth"

8. Nordmazedonien: Tamara Todevska - "Proud"

9. Australien: Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity"

10. Island: Hatari - "Hatrið mun sigra"

11. Tschechische Republik: Lake Malawi - "Friend Of A Friend"

12. Dänemark: Leonora - "Love Is Forever"

13. Slowenien: Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi"

14. Frankreich: Bilal Hassani - "Roi"

15. Zypern: Tamta - "Replay"

16. Malta: Michela - "Chameleon"

17. Serbien: Nevena Božović - "Kruna"

18. Albanien: Jonida Maliqi - "Ktheju tokës"

19. Estland: Victor Crone - "Storm"

20. San Marino: Serhat - "Say Na Na Na"

21. Griechenland: Katerine Duska - "Better Love"

22. Spanien: Miki - "La venda"

23. Israel: Kobi Marimi - "Home"

24. Deutschland: S!sters - "Sister"

25. Weißrussland: Zena - "Like It"

26. Großbritannien (UK): Michael Rice - "Bigger Than Us"