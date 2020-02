München - Rund 52.000 Menschen in Bayern war das Volksbegehren Mietenstopp eine Unterschrift wert. Die Münchner Initiatoren haben am Mittwoch die Unterschriften aus der Landeshauptstadt an das Kreisverwaltungsreferat überreicht. Es prüft diese und übergibt sie voraussichtlich Anfang März dem Innenministerium.