Rödental - Erst überfuhr er eine Katze, dann wollte er sie so schnell wie möglich in die Tierklinik fahren, baute dabei einen Unfall - und am Ende war die Katze tot: Ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Sonneberg (Thüringen) hat am Donnerstagmorgen nahe Rödental (Landkreis Coburg) für diese tragische Geschichte gesorgt.