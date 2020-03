"Corona-Challenge" bringt Münchner Anzeige ein

Wie die Beamten berichten, war der Mann bereits am vergangenen Dienstag (17. März) gegen 22 Uhr in der U-Bahn unterwegs. Dabei erstellte er ein Video, in dem er einen Fahrkartenautomat der MVG, eine Haltestange in einer U-Bahn und auch den Handlauf einer Rolltreppe ableckt. Unter dem Hashtag "Coronachallenge" verbreitete er es anschließend unter anderem auf Instagram und Facebook.