CHL und DEL - EHC München holt das Vize-Double

Die Mannheimer Fans feierten schon in Dauerschleife. Doch plötzlich die große Stille, das große Zittern. Patrick Hager versenkte den Puck erneut in Überzahl zum 4:3 (46.)! Die Adler hatten plötzlich das große Nervenflattern und München echte Bullen-Power. Yasin Ehliz donnerte die Scheibe zum 4:4 ins Netz! Was für ein Spiel, was für ein Krimi. Matt Stajan traf Sekunden vor der Sirene noch den Pfosten. Die Münchner, die schon als die sicheren Verlierer ausgesehen hatten, trotzten den Adlern damit die Verlängerung ab. „Wir sind extrem viel gelaufen, haben sie sicher auch damit überrumpelt, jetzt müssen wir so weiterlaufen“, sagte Münchens Ehliz.

In der Verlängerung sorgte Larkin für die Entscheidung. So endete Münchens Regentschaft nach 1099 Tagen. Was bleibt dem EHC von dieser Saison? Ein neuer Punkterekord, noch nie hatte der Verein in seiner Geschichte 109 Punkte in der Hauptrunde gehamstert. Und das Vize-Double, denn der EHC hatte sensationell auch das Finale der Champions League erreicht, wo man aber im schwedischen Topklub Frölunda Indians (1:3) seinen Meister fand. Wie jetzt wieder – mit Mannheim.

