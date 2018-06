Polizei: "Ungefährliche Avocado"

Als sie sich dem verdächtigen Objekt im Gemüseregal näherten, stellten sie aber schnell fest, um was es sich bei der vermeintlichen Bombe wirklich handelte: eine Avocado. "Eine ungefährliche Avocado", wie es im Polizeibericht heißt. In der Frucht steckte ein Draht, was die Fürstenfeldbruckerin wohl sehr verunsichert hatte.