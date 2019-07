Wann sollte man sich gegen FSME impfen lassen?

In der Regel bekommt man die FSME-Impfung beim Haus- bzw. Kinderarzt. Am besten beginnt man mit der Impfung bereits im Winter, da es in dieser Jahreszeit kaum Zeckenaktivität gibt und man somit für das folgende Frühjahr vorgesorgt hat. Grundsätzlich kann man eine FSME-Grundimmunisierung aber zu jedem beliebigen Zeitpunkt, also auch noch im Sommer, beginnen.

Für einen mehrjährigen FSME-Impfschutz sind drei Impfungen nötigt. Dabei erfolgen die ersten beiden in einem Abstand von einem bis drei Monaten, die dritte, je nach FSME-Impfstoff, nach fünf oder neun Monaten. Die erste Auffrischung ist nach drei Jahren notwendig. Danach reicht je nach Alter und Impfstoff ein Spritze alle drei bis fünf Jahre vonnöten.

Kinder können ab einem Jahr gegen FSME geimpft werden, die zeitlichen Abläufen sind dabei die selben wie bei Erwachsenen.

Impfberatungsstelle des Münchner Gesundheitsreferats

Das Gesundheitsreferat bietet in der Schwanthalerstraße 69 eine eigene Impfberatungsstelle an. Diese ist Montag bis Freitag jeweils von 11 bis 12 Uhr über das Service-Telefon unter 233-66907 erreichbar.

