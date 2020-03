Angesichts der Grenzschließungen könnte das bereits jetzt am Limit laufende Pflegesystem zusätzlich belastet werden, sagt Isfort. "In jedem Falle werden die Altenheime, die ohnehin schon an ihren Grenzen arbeiten, zahlreiche zusätzliche Anfragen zur Versorgung und Aufnahme bekommen." Der ohnehin ausgelastete ambulante Pflegesektor könne einen so großen Ausfall nicht auffangen, vor allem, da ambulante Dienste grundsätzlich – bis auf die Intensivpflege – keine ganztägige und bis in die Nacht dauernde Versorgung leisteten. "Der pflegerische Bereich wird hier sicher auf eine weitere und zusätzliche Belastungsprobe gestellt."