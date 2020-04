Virtueller Ostergruß Osterfest in Zeiten von Corona: RTL zeigt besondere Live-Show

Die Corona-Krise wirkt sich auch auf das bevorstehende Osterfest aus. Viele Familien sind durch Isolation voneinander getrennt und müssen auf eine gemeinsame Ostereier-Suche verzichten. Mit einer Live-Show möchte RTL zumindest für ein kleines familiäres Wiedersehen sorgen: In der Sendung "Ostern mit Dir - Wir bleiben zusammen", die am Ostersonntag, 12. April um 19:05 Uhr (auch via TVNow) gezeigt wird, werden die Moderatoren Angela Finger-Erben (40) und Wolfram Kons (55) Videobotschaften zeigen, die TV-Zuschauer dem Sender vorab zukommen lassen können.