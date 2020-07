AZ: Frau Professor Protzer, im Moment sind die Infektionszahlen mit Sars-CoV-2 auf einem stabilen Niveau. Was müssen wir tun, damit das so bleibt?

ULRIKE PROTZER: Was man an einigen anderen Ländern sieht, ist, dass die Zahlen steigen, wenn die Grundregeln wie Abstand halten, und in Situationen, wo das nicht geht, Mund-Nasenschutz zu tragen, nicht mehr beachtet werden. In Österreich führen etwa einige Bundesländer den Mund-Nasenschutz schon wieder verpflichtend ein. Da muss man sich natürlich fragen: Macht das Sinn? Oder ist es nicht einfacher für alle, diese Pflicht für kritische Situationen etwa in Öffentlichen Verkehrsmitteln beizubehalten?