Virginie Viard tritt Nachfolge an Paris Fashion Week: Kann Chanel ohne Karl Lagerfeld glänzen?

Alles erinnerte an ihn

Viard arbeitet seit über 40 Jahren für Chanel. Sie weiß, was den ikonischen Look der Marke ausmacht - und behielt ihn für die Modenschau bei. Die erste Haute-Couture-Kollektion der Französin für Chanel wies hier und da zwar geringe Abweichungen von den sonst bekannten Schnittmustern auf, alles in allem führte sie das Werk Lagerfelds jedoch gebührend fort. Der Modezar wäre sicher entzückt gewesen.