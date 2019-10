Der Fachbereichsleiter für Naturschutz, Hans Ritthaler, sagte, man müsse diesen einzelnen Vorfall im Verhältnis zum Gesamtvolumen der Schlachtungen sehen. Zudem habe man diesen sofort gemeldet und Verbesserungen vorgenommen. Der Bericht zeige, dass der Schlachthof gut mit dem Veterinäramt und dem Fleischhygieneamt zusammenarbeite.

Rückläufige Zahlen am Landshuter Schlachthof

Wie Ute Hechelmann informierte, sind die Zahlen am Landshuter Schlachthof aktuell rückläufig: Statt wie früher bis zu 4.100 würden nur noch etwa 3.600 Schweine täglich geschlachtet. Viele Mäster brächten ihre Tiere mittlerweile in den Schlachtbetrieb nach Vilshofen, weil die Kontrollen in Landshut zu streng seien.

Turnusmäßig gibt das Fleischhygieneamt einen Bericht über etwaige Mängel im Schlachthof ab. In Sachen Hygiene hat die Amtsärztin Mitte Januar festgestellt, dass die Lüftungsverhältnisse in der Schlachthalle nicht ausreichen.

Die Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen habe daraufhin eine Prüfung vorgenommen. Im Lauf des Sommers seien an mehreren Positionen der Schlachthallendecke, Ventilatoren installiert worden, ebenso in der Abtropfhalle und in den Kühlräumen, um eine Kondensierung zu vermeiden.

Zudem seien im Sommer die Fenster geöffnet worden, erklärte Hechelmann. Eine neue, leistungsfähige Lüftungsanlage sei beabsichtigt, für eine solche Lösung benötige man jedoch erst noch Personal für den Einbau. Im Umweltsenat wurde der Bericht der Kontrollbehörden einstimmig zur Kenntnis genommen.