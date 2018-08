Gartenflächen darf man nicht verdichten

So argumentiert die Stadt: Ließe man eine Nachverdichtung zu, wäre ein Kernelement des Ensembles, nämlich die großen Gartenflächen, nicht mehr erkennbar. Das Verwaltungsgericht München hat die Stadt in erster Instanz verpflichtet, über die denkmalschutzrechtliche Zulässigkeit neu zu entscheiden. Beide Parteien waren mit dem Urteil nicht zufrieden, gingen am Verwaltungsgerichtshof (VGH) in die Berufung. Am Donnerstag kommt es an der Ludwigstraße zum erneuten Showdown. Die Richter müssen nun entscheiden, ob die Stadt einen neuen Bescheid erlassen muss, beziehungsweise, ob der Kläger einen Anspruch auf Erteilung des beantragten Vorbescheids hat.