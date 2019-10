Schromm: "Haben es nicht geschafft, den Lucky Punch zu setzen"

So sah es auch Haching-Trainer Claus Schromm, der vor allem mit dem Auftritt seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten haderte. "Die erste halbe Stunde, wenn wir in Ballbesitz waren, waren wir wieder sehr fehlerhaft, da war Zwickau besser mit den zweiten Bällen. In der zweiten Hälfte war es dann genau andersherum. Wir haben es hinten raus leider dann nicht geschafft, den Lucky Punch zu setzen, aber das 0:0 ist ein absolut gerechtes Ergebnis", so Schromm.