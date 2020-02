In einer weiteren Partie des Viertelfinals trifft am 3. März ab 18.30 Uhr Regionalligist 1. FC Saarbrücken auf Fortuna Düsseldorf. Am Tag darauf stehen sich Bayer Leverkusen und der 1. FC Union Berlin gegenüber (18.30 Uhr). Diese Partie wird bei "Sport1" übertragen. Bei "Sky" sind alle Partien des Viertelfinals live zu sehen. Das Finale findet am 23. Mai in Berlin statt.