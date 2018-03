Dabei hatten die Münchner von Anfang an klar machen wollen, wer die (Haus-)Herren am Oberwiesenfeld sind. Es dauerte nur bis zur 5. Minute, bis der EHC zuschlug. Frank Mauer, einer der glorreichen Sieben, die sich bei den Olympischen Spielen sensationell die Silbermedaille gesichert hatten, netzte zum 1:0 ein. Die Anfangsphase war Einbahnstraßen-Eishockey Richtung Bremerhavener Kasten. Zeit für einen Nachschlag – sagte sich Kapitän Michael Wolf in der 11. Minute. Das 2:0 für den Meister.

Im zweiten Drittel war es vorbei mit der Münchner Eishockey-Herrlichkeit, in der 25. Minute verkürzte Jason Bast zum 1:2. München geschockt – und am Verzweifeln. Goalie Tomas Pöpperle war unüberwindbar.

Im Schlussabschnitt das gleiche Bild: München stürmte und Pöpperle klärte. Dann kam Hektik ins Spiel. Goalie Danny aus den Birken erhielt eine Zwei-Minuten-Strafe, weil er das Tor verschoben haben sollte. Und plötzlich war der Puck im Netz – nach langem Studium des Videobeweises gaben die Schiedsrichter das Tor – 2:2! Genug der Abwatschung? Mitnichten in der 51. Minute legte Bremerhaven noch einen drauf – das 3:2 durch Jan Urbas (55.). Topstar Dominik Kahun musste nach einem üblen Stockschlag verletzt in die Kabine.

Der EHC am Abgrund. Eine Minute vor Schluss das 3:3, erneut durch Mauer. Doch nach vier Minuten der Verlängerung waren es die Bremerhavener, die den Siegesjubler ausstießen. Nicholas Jensen machte die Sensation perfekt. Der große Favorit, muss sich in Spiel 2 am Freitag (19.30 Uhr) in Bremerhaven ganz anders präsentieren, sonst sind alle Triple-Träume bald dahin.

