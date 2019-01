Vierschanzentournee Zu viel Schnee: Bischofshofen-Qualifikation abgesagt!

Das gute Gefühl ist Stephan Leyhe, dem deutschen Bilanzretter neben Eisenbichler, nicht mehr zu nehmen. Der sonst eher ruhige Willinger, in Innsbruck als Vierter knapp am Podest vorbeigeflogen, könnte am Bischofshofen-Wochenende zum Partybiest werden: Am Samstag feierte er seinen 27. Geburtstag, am Sonntag hat er als Fünfter noch Chancen aufs Tournee-Podium - und über Besuch auf dem "Trepperl" würde sich sein Kumpel Eisenbichler sicherlich mächtig freuen.