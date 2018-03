Gibt es trotz der verschiedenen Vorstellungen ein Lieblingsziel Ihrer Familie?

Auf ein Traumreiseziel können wir uns immer einigen: "unser" Bauernhof am Chiemsee. Da kommen alle mit. Das ist einfach der beste Platz der Welt. Dementsprechend gibt es über den auch das eine oder andere Kapitel im Buch.

Was ist das Schlimmste, was vor dem Urlaub passieren kann?

Einmal durfte ich alleine nach Thailand. Das war nach so vielen Jahren Kindererziehung einfach Superluxus und unfassbar toll für mich. Ich war so aufgeregt, habe mich unglaublich gefreut und konnte mein Glück nicht fassen. Denken konnte ich offensichtlich auch nicht so gut, denn ich habe den Flug verpasst.

Warum?

Er ging am 15. März um 0:15 Uhr. Jeder Mensch weiß, dass das bedeutet, dass der Flieger am 15. März fliegt. Ich auch. Logisch. Aber als ich an den Flughafen fuhr, war schon der 15. Und zwar abends um zehn oder so – eben zwei Stunden vor dem vermeintlichen Abflug. Das war falsch. Am 14. hätte ich da sein müssen. Das war einfach zu kompliziert für mein aufgeregtes Gehirn. Außerdem war es sehr teuer. Mein Mann hat mich nämlich überredet, ein neues Ticket zu kaufen.

Eignet sich das Buch gut als Urlaubslektüre oder ist es dann schon zu spät?

Natürlich sind Packlisten und so weiter für die Vorbereitung sehr praktisch, aber auch während dem Urlaub machen die Geschichten Spaß. Manche Touren sind aufgelistet, so dass man uns sogar hinterherreisen kann. Nach dem Urlaub ist das Buch perfekt, weil es Lust auf die nächste Reise macht.

Wohin geht denn Ihr nächster Urlaub?

Bald reise ich mit meiner Freundin Tita einmal quer durch Sizilien. Ich freue mich riesig! Ich recherchiere in diesem Urlaub für meinen neuen Roman, der auf der Insel spielt. Die Abflugzeiten kenne ich übrigens schon seit Wochen auswendig und sie enthalten glücklicherweise keine Datumswechsel.

"Ruhe auf den billigen Plätzen" (270 Seiten, 9,95 Euro) ist bei Edenbooks erschienen.