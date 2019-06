Hunde allein im Zug: Ausgesetzt oder ausgebüxt?

Am späten Montagabend haben es zwei Hunde aus München dem zotteligen Serienstar nachgemacht. Jedenfalls sind sie – wahrscheinlich am Hauptbahnhof – in die Bayerische Oberlandbahn (BOB) Richtung Holzkirchen eingestiegen. Dort verließen sie den Zug, fielen aber einem Passanten auf. Der meldete bei der Polizei in München, dass am Bahnsteig zwei herrenlose Hunde herumtollten.