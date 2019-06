Vier Zuschauer jubeln Joko & Klaas verschenken 40.000 Euro von ProSieben

Nur rund 5 ihrer 15 gewonnenen Sendeminuten haben Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (35) gebraucht, um ProSieben um 40.000 Euro zu erleichtern. Denn statt eine aufwendige Fernsehshow zu produzieren, verschenkten sie viermal 10.000 Euro an flinke Zuschauer. In München, Berlin, Köln und Hamburg mussten Orte gefunden werden, an denen ein älterer Herr in feinem Anzug und mit einem Geldkoffer auf dem Schoss auf einer Parkbank sitzt. Wer sich dann zu dem Mann setzte und den Satz "Ich liebe Fernsehen" sagte, bekam die Kohle in die Hand gedrückt.