Vier Wochen nach dem Finale So hat sich das Leben von "GNTM"-Siegerin Simone verändert

"Germany's next Topmodel" werden - für viele junge Mädchen ein ganz großer Traum. Simone "Simi" Kowalski (22) hat ihn sich in diesem Jahr erfüllt: Sie ist Heidi Klums (46) Topmodel 2019. Seit dem großen Finale sind bereits vier Wochen vergangen und Simone arbeitet hart daran, als Model Fuß zu fassen. Ihr erster großer Job: das Launch-Event der eigenen Palmolive Limited Design Editions "Believe in Yourself" und "Be special" in Hamburg. Hier verrät sie, wie sich ihr Alltag verändert hat, welche Projekte geplant sind und welches große Ziel sie als nächstes verfolgt.