Gräfelfing - Innerhalb von nur drei Wochen hat es im Paul-Diehl-Park in Gräfelfing insgesamt vier Mal gebrannt. Früh ging die Polizei von Brandstiftung aus, nun konnte ein Tatverdächtiger gefasst werden. Da sich die Brände am 4., 9., 11. und 21. April fast immer zur gleichen Zeit ereigneten, nahm die Polizei an, dass es sich bei dem Täter immer um die gleiche Person handeln könnte.