Bargeld weiterhin verschwunden

Die Kripo Landshut übernahm in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Landshut die weitere Bearbeitung und gründete zusätzlich eine Ermittlungsgruppe (EG), die "EG Tanke". Ihre Aufgabe war, eine Vielzahl an Spuren und Hinweisen aus der Bevölkerung nachzugehen. Nicht zuletzt deshalb gelang es den Beamten, zunächst den 19-Jährigen aus Vilsbiburg als dringend Tatverdächtigen zu ermitteln.

Während der Wohnungsdurchsuchungen konnten mehrere Kleidungsstücke sichergestellt werden, die für Maskierungen geeignet sind. Beim letzten Überfall auf eine Tankstelle am 19. Februar trug der Täter eine "Scream"-Maske.

Das Bargeld konnte bislang nicht gefunden werden. Die Polizei schließt nicht aus, dass es zwischenzeitlich bereits ausgegeben wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand können den drei Tatverdächtigen bereits vier Überfälle auf Tankstellen nachgewiesen werden.

Dabei handelt es sich um die Vorfälle vom 24. November 2017 auf eine Tankstelle an der Landshuter Straße in Vilsbiburg, am 13. Februar 2018 auf dieselbe Tankstelle, am 7. Dezember 2018 auf den Reisekiosk in Vilsbiburg und am 4. Februar 2019 ebenfalls auf die Tankstelle an der Landshuter Straße in Vilsbiburg. Die Taten wurden laut Kripo in unterschiedlicher Besetzung der Tatverdächtigen oder einzeln ausgeübt.

Die staatsanwaltschaftlichen und polizeilichen Ermittlungen dauern weiterhin an. Insbesondere sollen auch die noch ungeklärten Fälle vom 21. Dezember 2017 in Vilsbiburg und am 19. Februar 2019 in Velden aufgeklärt werden.

