Vier Tage abwarten Wie Kim Kardashian den Namen für ihr Baby aussucht

Schon diesen Frühling erwarten Kim Kardashian (38, "Keeping Up with the Kardashians") und Kanye West (41, "Stronger") ihr viertes Kind. Das Baby, ausgetragen von einer Leihmutter, wird ein Junge, soviel ist klar. Welchen Namen der Kleine bekommen wird allerdings noch lange nicht. Bei "Jimmy Kimmel Live" erklärte Kim Kardashian, dass die Namensfindung bei ihr ein längerer und meistens auch demokratischer Prozess ist.