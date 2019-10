70 Autos im Hasenbergl am Samstagnachmittag

Am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass in der Thelottstraße im Hasenbergl etwa 70 Autos die ganze Straße zuparkten. An den Seitenspiegeln flatterten türkische Fähnchen und weiße Hochzeitsbändchen.