Am Donnerstag (21 Uhr), erneut nur 48 Stunden später, müssen die Münchner auswärts beim FC Barcelona antreten, bevor am Sonntag in der BBL gegen Bonn dann das vierte Spiel in acht Tagen ansteht. "Nach dieser Woche werden wir analysieren können, wie wir darauf reagieren und wo wir stehen", glaubt Radonjic.