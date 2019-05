Vier Outfits Met Gala: Lady Gaga strippt auf dem roten Teppich

Lady Gaga (33, "A Star Is Born") weiß, wie man auf dem roten Teppich auffällt. Das hat sie nun auch wieder mit einem aufsehenerregenden Auftritt bei der Met Gala am Montagabend in New York bestätigt. Die Veranstaltung stand dieses Mal unter dem Motto "Camp: Notes on Fashion". Der Ausdruck "Camp" bezieht sich laut einer Erklärung des Museums auf einen Essay von Susan Sontag aus dem Jahr 1964. Darin beschreibt die Schriftstellerin, dass "die Essenz von Camp die Liebe zum Unnatürlichen" sei, "von Künstlichkeit und Übertreibung". Lady Gaga reichte dafür ein Outfit nicht aus!