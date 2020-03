Die Familie des belgischen Fußballprofis Jan Vertonghen von Tottenham Hotspur ist im eigenen Haus Opfer eines bewaffneten Überfalls geworden. Kurz bevor der 32-Jährige mit den Spurs im Champions-League-Achtelfinale das Rückspiel bei RB Leipzig bestritt, verschafften sich laut Berichten in britischen Medien vier maskierte Männer mit Stichwaffen Zutritt zu seinem Wohnhaus, in dem sich Vertonghens Ehefrau mit den beiden gemeinsamen Kindern aufhielt. Die Polizei bestätigte den Überfall dem Sender BBC. "Verletzt wurde niemand", sagte ein Sprecher. "Die Verdächtigen haben den Tatort verlassen, bevor die Beamten eintrafen. Es gab keine Festnahmen und die Ermittlungen dauern an."