Vier Fragen zum Krimi "Tatort: Der höllische Heinz": Woher kommt der "Hosenwurm"?

Gibt es seltene Erden in Deutschland?

Ja, laut "Verein Deutscher Ingenieure" (VDI) gibt es seltene Erden in Deutschland. "Für besonders großes Aufsehen sorgte die Entdeckung einer ganzen Reihe gefragter Rohstoffe in den Absetzbecken eines ehemaligen Erzbergwerks im Harz", fasst die Nachrichten-Seite des technisch-wissenschaftlichen Vereins im März 2018 zusammen. Das eine oder andere heimische Vorkommen an seltenen Erden sei schon in früheren Zeiten bekannt gewesen, jedoch in Vergessenheit geraten, heißt es weiter.