Wer Qualitätsfernsehen sucht, schaltet sicherlich aus Prinzip keine Sendung "beim RTL" an, die den Begriff "Star" im Titel trägt. Doch alle, die sich an unfreiwilliger Komik, konsequenter Abwesenheit von gesundem Menschenverstand und gelebter Peinlichkeit ergötzen können, sind bei den Trash-Formaten des Kölner Senders bekanntlich gut aufgehoben. Das "Dschungelcamp" schwächelte zwar zuletzt ein wenig, doch im "Sommerhaus" waren die Stars so tumb und schräg wie erhofft.