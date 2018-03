Gudauri - Schreckliche Katastrophe in einem georgischen Skigebiet. In Gudauri gibt es plötzlich Probleme an einem Sessellift: Auf einmal fuhren die Sessel mit doppelter Geschwindigkeit rückwärts! Unten an der Wende angekommen, wurden die Skifahrer teilweise durch die Luft geschleudert - andere versuchten, sich mit einem Sprung vom Lift vorzeitig zu retten. Am Ende ist der Sessellift ein einziger Trümmerhaufen. Weil sich einer der Sitze unten querstellte, krachten die folgenden Sitze ineinander.